FW Lügde: Einsatzreicher Vormittag mit Ölschaden und Tragehilfe

Lügde (ots) - Donnerstag, 22.11.2018, 09:30 Uhr. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Ölschaden" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich die Ölspur über die Höxter Straße Eschenbrucher Straße, Unter den Klippen, Rambergsweg,Hohenborner Straße sowie in den Emmerauentunnel erstreckte. Durch einen technischen Defekt an einem Landwirtschaftlichen Fahrzeug verlier dieser auf einer Strecke von mehreren Kilometern Motoröl. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und streuten die Ölspur mit speziellem Bindemittel ab. Im Anschluss wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei sowie der Straßenbaulastträger und der Bauhof Lügde unterstützend an der Einsatzstelle tätig. Einsatzende für den Löschzug Lügde war nach gut dreieinhalb Stunde. Während des laufenden Einsatzes, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr für eine Tragehilfe nach. Einige Kameraden der Feuerwehr unterstützen den Rettungsdienst bei der patientenschonenden Rettung und den Transport zum Rettungswagen.

