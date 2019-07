Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190622.4 Brunsbüttel: Mann greift Frauen an

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein Mann in Brunsbüttel zwei junge Frauen attackiert und verletzt. Er muss sich nun unter anderem wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Gegen 02.11 Uhr befanden sich zwei junge Frauen auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs in der Deichstraße. Hierhin hatten sich die Dithmarscherinnen geflüchtet, nachdem eine von ihnen mit ihrem Lebensgefährten in heftigen und gewaltsamen Streit geraten war. Zunächst schien die Situation damit befriedet zu sein, als sich der wutentbrannte Mann dem Auto mit einem Golfschläger näherte und eine hintere Scheibe einschlug. Dabei zogen sich die beiden 20 und 22 Jahre alten Insassinnen einige Verletzungen zu. Während sie in ein Krankenhaus kamen, nahm sich die Polizei des Beschuldigten an. Auch er wies Verletzungen auf - ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,15 Promille. Ihm gegenüber sprachen die Beamten eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung aus. Zudem wird sich der 24-Jährige wegen der gefährlichen und wegen der einfachen Körperverletzung und wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Merle Neufeld

