Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190722.6 Heide: Fahrt unter Drogeneinfluss

Heide (ots)

Am heutigen Mittag hat eine Streife in Heide die Fahrt eines Mannes beendet, der unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens saß. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Um 12.10 Uhr überprüfte eine Streife in der Hamburger Straße den Fahrer eines VW Polos. Anlass der Kontrolle war eigentlich das unerlaubte Telefonieren während der Fahrt. Bei dem Verstoß allein blieb es jedoch nicht, denn ein Drogenvortest bei dem Dithmarscher verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe bei dem 22-Jährigen an. Ihm winkt nun eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel - seinen Wagen musste der Betroffene erst einmal stehenlassen.

Merle Neufeld

