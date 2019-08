Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Exhibitionist belästigt Kundin eines Lebensmittelgeschäfts +++

Oldenburg (ots)

In einem Lebensmittel-Discounter an der Nadorster Straße fiel am Montagabend ein unbekannter Exhibitionist auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können.

Eine 28-jährige Oldenburgerin hatte gegen 18 Uhr in dem Lebensmittelmarkt eingekauft. Als sie sich von einem der Regale umdrehte, habe hinter ihr ein Mann mit geöffneter Hose gestanden und sein Geschlechtsteil gezeigt. Der Unbekannte habe sich dann umgedreht und das Geschäft verlassen.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen und sehr schlanken Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren gehandelt haben. Er habe orangefarbene Sneaker, eine hellgraue Jeans sowie einen schwarz-bordeauxfarbenen Blouson getragen. Bei sich trug der Unbekannte eine grau-weiße Umhängetasche aus LKW-Plane.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (929564)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell