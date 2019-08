Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190812.1 Kiel: Sachbeschädigungen mit vermutlich politischem Hintergrund

Kiel (ots)

Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung zum Nachteil eines Politikers in den frühen Morgenstunden des 9. August ist es in dem gleichen Zeitraum in den Straßen Niemannsweg, Reventlouallee, Kiellinie und Gerhardstraße zu diversen Sachbeschädigungen an Pkw und Gebäuden gekommen.

Der oder die Täter sprühten Symbole und Parolen, die in der linksextremistischen Szene gebräuchlich sind, an verschiedene Flächen. Außerdem wurden Autoreifen zerstochen. Die Serie von Straftaten wurde in der Nacht zum Montag im Bereich der Kiellinie fortgesetzt.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 5 unter 0431-160 3252 oder 0431-160 3322 in Verbindung zu setzen.

Oliver Pohl

