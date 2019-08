Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190808.2 Preetz: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Preetz (ots)

Zwischen dem 7. August, 16:30 Uhr und dem 8. August, 6:50 Uhr, soll ein unbekannter PKW einen Toyota Auris in der Kührener Straße beschädigt haben. An dem betroffenen Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von rund 3000,- EUR entstanden, weil der Seitenspiegel abgefahren und der Kotflügel beschädigt wurde.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Preetz konnten Fahrzeugteile des mutmaßlichen Verursachers sichern. Demnach soll es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz der C-, E- oder S-Klasse des Baujahrs ab 2015 handeln.

Das ist jedoch eine Vermutung. Auch ein anderes Fahrzeug ist grundsätzlich denkbar.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04342-10770 bei der Polizei zu melden.

