Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190806.3 Kiel: Beim nächsten Mal gehe nicht über Los, sondern direkt ins Gefängnis

Kiel (ots)

Einen überdeutlichen Warnschuss erhielt ein 21-jähriger Straftäter von einem Richter des Amtsgerichts Plön.

Der junge Mann hatte am 22. Juni 2018 im Kieler Isarweg eine gefüllte Bierflasche aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss heraus auf eine 28-jährige Polizeibeamtin geworfen und sie am Rücken verletzt. Ihre Schutzweste verhinderte Schlimmeres - ein Kopftreffer hätte schwerste Folgen haben können. Der Richter stufte diese Tat als gefährliche Körperverletzung ein. Die Polizei war ursprünglich zu einem Familienstreit gerufen worden. Dieser endete dann mit Widerstandshandlungen und körperlichen Auseinandersetzungen.

Der polizeibekannte Flaschenwerfer wurde zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Er muss nun in einer dreijährigen Bewährungszeit zeigen, dass er sein Verhalten in Zukunft ändern will.

Neben vier Wochen Warnschussarrest, begleitetem Alkoholentzug, Überprüfung eines geregelten Tagesablaufs, 15 Arbeitsstunden pro Woche und regelmäßigen Terminwahrnehmungen bei einem Bewährungshelfer machte der Richter deutlich, dass er selbst bei kleinsten Verstößen, wie versäumten Terminen oder Nichterscheinen bei den Arbeitseinheiten, einen Widerruf der Bewährung anstreben wird.

Oliver Pohl

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell