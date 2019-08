Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190813.1 Plön/Husberg: Polizei Wankendorf führte Kontrollen durch

Plön/Husberg (ots)

Am Montag, den 12. August, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Wankendorf vormittags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Bereich Bönebüttel/Husberg an der B 430 (Plöner Chaussee), sowie nachmittags zwischen 13.30 und 15.00 Uhr in Plön ("Ascheberger Parkplatz") insgesamt 170 Fahrzeuge.

Folgendes Ergebnis stellten die Beamten fest: Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen: 7, davon Handyverstöße: 6. Verwarnungen: 9, davon Gurtverstöße: 4, Geschwindigkeitsverstöße: 3 Außerdem wurden 17 Kontrollberichte gefertigt.

