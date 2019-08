Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der L 208, Rhens in Richtung Waldesch

Boppard (ots)

Am 01.08.2019, gegen 15:20 Uhr fanden Verkehrsteilnehmer einen verletzten Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad auf der L 208, zwischen Rhens und Waldesch. Der 75jährige Mann war benommen und hatte eine Kopfverletzung. Nach dem derzeitigen Ermittlungstand liegt die Unfallstelle aus Richtung Rhens kommend, am Ende der langen Geraden, kurz bevor der Wald anfängt. Der Fahrradfahrer fuhr in Richtung Waldesch. Nach der Erstversorgung durch das DRK wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Polizeiinspektion Boppard; Tel. 06742-8090; piboppard@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell