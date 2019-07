Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Emmelshausen (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 26.07.2019 / 15.00 Uhr bis Di., 30.07.2019 / 19.00 Uhr ein in der Emmelshausener Finkenstraße geparkter PKW vermutlich mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Heckklappe zerkratzt. Wenn jemand verdächtige Beobachtungen am Wochenende im Bereich der Finkenstraße gemacht hat, möge sich dieser doch mit der Polizei in Boppard unter der Rufnummer 06742 / 809-0 in Verbindung setzen.

