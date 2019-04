Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallzeuge gesucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Auf dem Kundenparkplatz des CAP-Marktes in Fröschen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW Mini und einem VW Passat. Nach dem Zusammenstoß fuhr der VW Passat allerdings weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Fahrerin des BMW Mini konnte das Kennzeichen des VW Passat zwar ablesen, konnte aber sonst keine Hinweise auf den Fahrer dieses Fahrzeuges geben. Allerdings hätte ein ihr namentlich nicht bekannter Zeuge den Unfall beobachtet und mit ihr an der Unfallstelle gesprochen. Diesen Zeugen sucht nun die Polizei in Waldfischbach-Burgalben, um weitere Hinweise auf den Unfallflüchtigen zu erlangen.

