Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall - Schubverband überfährt Segelboot

Frankfurt Niederrad (ots)

Zu einem Schiffsunfall kam es am gestrigen Abend gegen 21:15 auf dem Main bei Frankfurt Niederrad. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Ein Schubverband, der mit Sand und Kies beladen war, fuhr auf eine Segeljolle auf. Der an Bord befindliche Führer des Segelbootes konnte sich mit einem Sprung auf den, dem Güterschiff vorgelagerten, Schubleichter retten und wurde dabei leicht verletzt. Während der Bergung der Segeljolle, die bei dem Unfall erheblich beschädigt wurde, war der Main zwischen Schleuse Offenbach und Schleuse Griesheim für ca. 2 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach Zeugenaussagen besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Segeljolle nicht oder nicht ausreichend beleuchtet war.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeistation Frankfurt

Lindleystraße 14

60314 Frankfurt

Tel.: 069 / 943459 - 0



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell