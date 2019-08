Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, Tatzeitraum 28./29.8.2019 Räuberischer Diebstahl, Hausfriedensbruch

Landau (ots)

Zu mehreren Vorfällen durch einen amtsbekannten 36-jährigen Mann kam es am 28. und 29.8.2019 im Stadtgebiet Landau. Am 28.8.2019, gegen 09.00 Uhr, betrat er ein Tabakwarengeschäft in der Gerberstraße trotz Hausverbot. Er nahm Zigarillos im Wert von 11,80EUR an sich, und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Aus dem Festhaltegriff der anwesenden Verkäuferin befreite er sich, indem er in Richtung der Verkäuferin schlug und flüchtete. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Am 29.9.19, gegen 15.10 Uhr, betrat er einen Tabakladen in der Horststraße. Hier wurde er erkannt und sofort des Ladens verwiesen und ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen 16.00 Uhr betrat er einen Tabakladen in der Ostbahnstraße. Auch hier wurde ihm sofort ein Hausverbot erteilt. In diesen Fällen kam es zu keinen strafbaren Handlungen. Der amtsbekannte 36-jährige betrat gegen 14.40 Uhr trotz bestehenden Hausverbotes einen Discountladen in der Horststraße. Auch hier wurde Anzeige erstattet. Hierbei wurde der zwei Tage zuvor in gleicher Räumlichkeit stattgefundene Hausfriedensbruch mit angezeigt. Am Abend des 29.8.19, gegen 19.15 Uhr, betrat die gleiche Person einen Supermarkt in der Annweiler Straße. Hier nahm er Waren im Wert von 10EUR an sich. Nachdem er auf ein bestehendes Hausverbot und die Herausgabe der Waren angesprochen wurde reagierte er aggressiv. Er wollte mit den nicht bezahlten Waren den Supermarkt verlassen. Die Verkäuferin versuchte dies, durch Festhalten zu verhindern. Der Täter entwand sich dem Festhaltegriff und schubste die Verkäuferin gegen einen weiteren Kunden. Danach flüchtete er mit einer Packung Tabak und zwei Dosen Kaffee. Die Verkäuferin und der Kunde wurden nicht verletzt. Der Täter flüchtete. Auch hier blieb die Fahndung im Stadtbereich nach ihm erfolglos.

