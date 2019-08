Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nordring, 29.8.2019, 07.55 Uhr Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Landau (ots)

Zu einem weiteren Unfall kam es am 29.8.2019, gegen 07.55 Uhr im Kreisverkehr des Nordring/Kronwerk/An 44. Eine aus der Straße "Am Kronwerk" in den Kreisverkehr fahrende 13-jährige Radfahrerin wurde von einem Pkw, der aus westlicher Richtung kam, erfasst. Die 79-jährige Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt der im Kreisel bevorrechtigt fahrenden Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.--EUR.

