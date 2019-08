Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Betrunkener nimmt Verkehrszeichen mit

Edenkoben (ots)

Mit einem Verkehrszeichen unter dem Arm lief am späten Abend (29.08.2019, 23.20 Uhr) ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Birkenfeld mit 1,7 Promille durch die Poststraße, als er von der Streife angehalten und kontrolliert wurde. Dabei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er das Schild zuvor in der Tanzstraße entwendet und mit nach Hause nehmen wollte. Das Verkehrszeichen musste er in Begleitung der Polizei an Ort und Stelle zurückbringen. Wegen des Diebstahls läuft nun gegen ihn ein Strafverfahren.

Polizeiinspektion Edenkoben

