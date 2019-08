Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Cannabispflanzen gießen vorübergehend festgenommen...

Lingenfeld (ots)

...wurde ein 57-jähriger aus dem Kreis Germersheim am Mittwochnachmittag. Der Mann fiel am Vortag einer Zeugin auf, als er mit einem Wasserkanister auf dem Gepäckträger seines Fahrrades auf ein überwuchertes Feld ging. Am Folgetag legten sich Polizeibeamte auf die Lauer und konnten den Mann beim Gießen der zwei Pflanzen in flagranti erwischen und festnehmen. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

