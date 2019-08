Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Germersheim (ots)

Zirka 500 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochmittag eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin an einem geparkten Auto. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes, war im Bereich des Busbahnhofs an Fronte Lamotte abgestellt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen VW gehandelt haben Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

