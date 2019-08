Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Bellheim (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls zwischen Radfahrern am Mittwochabend in Bellheim. Ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis befuhr mit seinem Pedelec den Radweg parallel zur Fortmühlstraße in Richtung Westheim, nach Zeugenangaben war er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Ein 58-jähriger aus Baden-Württemberg überquerte mit zwei Mitfahren die Fortmühlstraße an der Fußgängerampel und setzte seine Fahrt auf dem oben genannten Weg ebenfalls in Richtung Westheim fort. Aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit fuhr der 81-Jährige auf den 58-Jährigen auf, woraufhin beide stürzten. Der 81-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 58-Jährige erlitt Schürfwunden, eine medizinische Versorgung benötigte er nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell