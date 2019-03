Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Einbruch in Mobilfunkladen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstag (5. März) verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er um 3:10 Uhr hörte, wie Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens am Hochemmericher Markt einschlugen. Während ein Verdächtiger vor dem Laden Schmiere stand, betraten zwei andere das Geschäft und stahlen Handys und Tablets. Nachdem die Alarmanlage auslöste, stieg das Trio mitsamt der Beute in einen hellen Pkw, der direkt vor dem Schaufenster stand. Mit dem Auto flüchteten sie in Richtung Logport. Da die Tat nur wenige Minuten dauerte, konnten die verständigten Streifenwagen die Täter nicht mehr antreffen. Zeugen, die Angaben zu dem Trio oder dem Fluchtfahrzeug machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203-280-0.

