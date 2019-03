Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Weißer Porsche gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (4. März) entwendeten Unbekannte um 0:25 Uhr einen weißen Porsche Carrera 4S mit Duisburger Händlerkennzeichen (DU-0676). Das Auto war auf der Ranenbergstraße in Höhe der Hausnummer 56 geparkt. Der Eigentümer (39) erschien wenige Minuten später auf der Polizeiwache Hamborn und gab an, dass er den Wagen erst am 3. März in Lünen gekauft habe. Der Kilometerstand beträgt nach Angaben des 39-Jährigen rund 41.000 Kilometer. Der Porsche hat auf der Beifahrerseite Beschädigungen an der Türe und am Schweller. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen und Verbleib des Fahrzeuges machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203-280-0.

