POL-DU: Karneval 2019 - positive Bilanz der Polizei Duisburg

Damit die Karnevalisten von Altweiber (28. Februar) bis Rosenmontag (4. März) unbeschwert feiern konnten, war die Duisburger Polizei an den närrischen Tagen mit allen verfügbaren Kräften im Dienst. "Zusätzlich unterstützten uns, wie in den vergangenen Jahren, Einsatzkräfte der Hundertschaft", sagte Polizeipräsidentin Elke Bartels. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den Veranstaltern sind im Vorfeld die Sicherheitskonzepte unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen überarbeitet und angepasst worden. Feuerwehr, Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste richteten rund um die Verlaufsstrecken der Karnevalszüge Sperrstellen ein.

"Obwohl tausende Närrinnen und Narren ausgelassen feierten, war die Lage über die gesamten Karnevalstage überwiegend ruhig", sagte Polizeipräsidentin Elke Bartels. In direktem Zusammenhang mit dem närrischen Treiben nahmen die eingesetzten Beamten insgesamt 117 Einsätze wahr. 41 Mal leiteten sie Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilten 145 renitenten Personen Platzverweise. In sieben Fällen richteten sich die Aggressionen der Feiernden gegen die Beamten selbst. 27 Kostümierte mussten ihren Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Insgesamt 31 Karnevalisten verletzten sich bei körperlichen Auseinandersetzungen untereinander.

Dass bei den Karnevalsfeiern gerne Alkohol getrunken wird, weiß auch die Polizei. Doch mancher Verkehrsteilnehmer setzte sich auch betrunken oder unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer. Bei über 600 kontrollierten Kraftfahrzeugen gingen den Polizisten vier angetrunkene Personen ins Netz. Bei zwei weiteren Verkehrssündern wiesen die Beamten vorausgegangenen Drogenkonsum nach. In drei Fällen stellten die Ordnungshüter die Führerscheine sicher.

