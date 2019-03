Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Räuber stehlen Kopfhörer

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Sonntag (4. März) gegen 18 Uhr auf dem Bahnsteig von Gleis 4 am Bahnhof in Rheinhausen (Windmühlenstraße) einen 16-Jährigen geschlagen und leicht verletzt. Sie stahlen seine Kopfhörer "Apple AirPods" und flüchteten. Die Räuber sind zwischen 17 und 18 Jahre alt. Einer trug eine graue Winterjacke, ein anderer hatte ein weißes Damenrad dabei. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell