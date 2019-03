Polizei Duisburg

POL-DU: Erfolgreiche Suche nach einem Vermissten unter Beteiligung des Polizeihubschraubers

Duisburg-Beeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte durch die Polizei in einem Waldstück zwischen Beeck und Untermeiderich ein vermisster Mann aufgefunden werden. Bei der Suche wurde neben einer Vielzahl von Polizeibeamten am Boden auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Person wurde durch den ebenfalls eingesetzten Rettungswagen zur medizinischen Versorgung dem Krankenhaus zugeführt.

