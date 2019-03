Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Betrunkener Bär verursacht Unfall

Duisburg (ots)

Am späten Samstag (2. März), gegen 23:10 Uhr, ereignete sich auf der Gitschiner Straße ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden im Begegnungsverkehr. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW die Gitschiner Straße in Richtung Grunewaldstraße, als ihm ein als Bär kostümierter 27-jähriger Mann mit seinem Seat und laut Zeugenaussagen deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Bei dem Frontalzusammenstoß, verletzten sich die Beteiligten und klagten über Kopfschmerzen. Da der Seat Fahrer deutlich alkoholisiert war fertigte die Polizei eine Strafanzeige, ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte seinen Führerschein.

