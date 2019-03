Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Kurzschluss verursacht Wohnungsbrand

Duisburg (ots)

Gegen 00:30 Uhr, in der Nacht zu Sonntag (03.März), kam es zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Annastraße. Brandursächlich ist nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss in einer Mehrfachsteckdose. Bei dem Versuch den Brand selbstständig zu löschen verletzte sich der 35-jährige Wohnungsmieter leicht. Die übrigen Bewohner des Wohnhauses verließen ihre Wohnungen für die Dauer der Löscharbeiten. Die Wohnung brannte vollständig aus. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

