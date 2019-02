Polizei Duisburg

POL-DU: Unbekannter hebt mit gestohlener Karte Geld ab - Polizei fahndet öffentlich

Duisburg/Dinslaken (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Ein bislang unbekannter, zwischen 25 und 30 Jahre alter Mann hat am Nikolaustag (6. Dezember 2018) am Automaten einer Bankfiliale an der Neustraße in Dinslaken mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abgehoben. Karte und PIN hatte der 27-jährige Besitzer zuvor neu beantragt. Beides sollte dem Duisburger per Post zugehen, kam aber nie bei ihm an. Auf seiner Abrechnung bemerkte er schließlich, dass Geld abgebucht worden war und erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige hat kurze dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine Jeans, eine blaue Jacke und schwarze Sneakers. Zeugen, die Angaben machen können, wenden sich bitte an die Kripo Duisburg (KK 36) unter der Rufnummer 0203 280-0.

