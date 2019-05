Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Höringhausen - Einbruch in Gartenhütte ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Unbekannter in eine Hütte auf dem Kleingartengelände am Ortsrand von Höringhausen in Richtung Strothe ein.

Der Täter schlug eine Scheibe ein und gelangte so in die Gartenhütte. In der Hütte öffnete und durchsuchte er Schränke und beschädigte die Eingangstür vermutlich durch Tritte. Außerdem hebelte er gewaltsam eine Tür zu einem Lagerraum auf. Nach ersten Feststellungen blieb der Täter ohne Beute. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der aufnehmenden Polizeibeamten ca. 200 EUR.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

