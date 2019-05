Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen-Ehringen - Einbruch in Sportlerheim

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim in Ehringen ein. Sie begaben sich an die Eingangstür des außerhalb von Ehringen in der Gemarkung Am Lindenberg befindlichen Vereinsheimes. Diese brachen sie mit massiver Gewalt auf und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier brachen sie eine weitere Tür auf. Aus dem Gastraum und einem Lagerraum stahlen sie einen Flachbildfernseher und einen Laptop. Der Sachschaden wurde durch die aufnehmenden Polizisten auf ca. 400 EUR geschätzt, das Diebesgut auf etwa 500 EUR.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

