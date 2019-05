Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Sachbeschädigung bei Schule

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte Lampenschirme und ein Verkehrsschild an der Mittelpunktschule in der Werbaer Straße in Sachsenhausen. Der Sachschaden wurde auf 1000 EUR geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

