Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Sachbeschädigung an PKW

Klingenmünster (ots)

Die 26-jährige Geschädigte hatte ihren BWM am 07.03.2019, ca. 14:00 Uhr in Klingenmünster in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie am Morgen des 08.03.2019 zu ihrem Fahrzeug kam musste sie mehrere kleinere Beschädigungen im Bereich des linken Kotflügels und der hinteren Tür feststellen. Durch die Katzspuren entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

