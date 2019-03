Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kotflügel eingedrückt und abgehauen

Bad Bergzabern (ots)

Bereits am 02.03.2019 zwischen 11:30 Uhr und 11:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkt im Klingweg der dort abgestellte, braune Mercedes, des geschädigten am Kotflügel eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

