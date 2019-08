Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW hebt Dach an

Edenkoben (ots)

Nicht schlecht staunte am späten Donnerstagnachmittag ein Anwohner im Bereich der Klosterstraße in Edenkoben. Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee konnte er filmreif aus seinem Hof beobachten, wie ein vorbeifahrender LKW mit dem Auflieger zuerst an das Dach seines Hauses fuhr und dieses dann sogar aus der Verankerung anhob. In Folge dessen war dieses so instabil, dass ein ortsansässiger Dachdecker hinzugerufen werden musste, der mit der Sicherung beauftragt wurde. Die Fahrbahn ist derzeit aufgrund der Sicherungsarbeiten nur halbseitig befahrbar. Zu Behinderungen dürfte es nicht kommen. Der Schaden dürfte sich nach Schätzungen auf ca. 5000 Euro belaufen. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

