POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße, 26.8.19, 20.30 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Montagabend, 26.8.2019, gegen 20.30 Uhr in Landau in der Martin-Luther-Straße. Nachdem ein 20-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau auf dem Gehweg laufend von einer vierköpfigen Personengruppe ohne erkennbaren Grund beleidigt worden war wurde der 20-jährige auf dem Rückweg 15 bis 20 Minuten später angegriffen. Er wurde von einem Täter festgehalten, während ein anderer Täter mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte erlitt eine Schädelprellung. Die Personengruppe entfernte sich dann. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/287-0 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau zu wenden.

