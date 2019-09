POL-VER: Mehrere Polizeieinsätze in einer Nacht wegen Streitigkeiten in Diskothek + Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht + Einbruch in Schwimmbad und Gastronomie

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Mehrere Polizeieinsätze in einer Nacht wegen Streitigkeiten in Diskothek

Ritterhude. In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Diskothek in der Ihlpohler Heerstraße zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Personen. Gegen kurz vor zwei Uhr am frühen Sonntagmorgen erhielt ein 32-jähriger Besucher der Diskothek nach ersten Erkenntnissen ein Hausverbot, worüber der 32-Jährige sich beschwerte. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, in dessen Verlauf ein 21-jähriger Securitymitarbeiter mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen worden sein soll. Der 32-Jährige soll anschließend vom 21-Jährigen geschlagen und getreten worden sein. Beide Personen verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht.

Etwa zwei Stunden später soll ein bislang unbekannter Mann ein Glas gegen den Kopf eines 26-jährigen geworfen haben, nachdem der unbekannte mit dem 26-Jährigen und dessen zwei Begleiter in einen Streit geraten war. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Der unbekannte Mann flüchtete unerkannt.

Gegen kurz nach vier Uhr am Morgen geriet eine 18-jährige Besucherin der Diskothek mit einer unbekannten Frau in einen Streit, in dessen Verlauf die unbekannte Täterin die 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen im Gesicht verletzte. Die unbekannte Frau flüchtete anschließend.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten aufgenommen. Mögliche Zeugen des Geschehens werden unter 04292/990760 um Hinweise an die Beamten in Ritterhude gebeten.

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Vollersode. Am späten Sonntagnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen auf dem Erntefestgelände zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und einem 26-Jährigen. Mehrere unbeteiligte Zeugen griffen demnach ein, um die Auseinandersetzung zu beenden. Ermittlungen zufolge sollen mögliche Geldforderungen den Streit ausgelöst haben. Der 26-Jährige verletzte sich nach bisherigem Kenntnisstand leicht. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise zu dem Geschehen gebeten.

Einbruch in Schwimmbad und Gastronomie

Worpswede. Am späten Sonntagabend verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Gelände des Schwimmbades und der zugehörigen Gastronomie in der Straße "In de Wischen". Die Täter gelangten nach Hebeln an mehreren Türen in das Gebäude. Während der ersten Maßnahmen der Polizei am Tatort wurde ein 21-Jähriger in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert. Bei einer Durchsuchung seines Pkw wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Am Tatort sicherte die Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Die genaue Schadenssumme kann daher noch nicht beziffert werden, liegt aber nach ersten Ermittlungsergebnissen bereits im vierstelligen Bereich. Weitere Personen wurden im Objekt zunächst nicht angetroffen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf, der möglichen Beteiligung des 21-Jährigen und etwaiger weiterer Täter am Einbruch dauern derzeit an. Die Polizei in Osterholz bittet mögliche Zeugen in diesem Zusammenhang unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

