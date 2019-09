POL-VER: Täter dringen in Wohnwagen ein + Einbrecher gescheitert + Polizei sucht Fahrer eines silbernen Audi A4 + Brand in Einfamilienhaus frühzeitig gelöscht - Haus weiter bewohnbar

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Täter dringt in Wohnwagen ein

Achim. Zwischen Samstag um Mitternacht und Sonntagmittag drangen unbekannte Täter in einen Wohnwagenanhänger ein, der in einem Feldweg in der Nähe des Fuhrenkamps in einem Waldgebiet geparkt war. Aus dem Wohnmobil des 67-Jährigen Besitzers wurden diverse Gegenstände mitgenommen, die der Geschädigte im Umfeld des Wohnmobils jedoch wieder auffand. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Spirituosen. Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch nach ersten Ermittlungen unter 100 EUR betragen. Mögliche Zeugen, die in dem Bereich unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten in Achim gebeten.

Einbrecher gescheitert

Thedinghausen. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus "Am Sodenstich" einzubrechen. Nach erfolglosem Hebeln an der Haustür flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbrecher gesucht

Verden. Am Sonntagnachmittag bis zum Abend brachen unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen in eine Wohnung und ein Lebensmittelgeschäft am Holzmarkt ein und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro. Die Einbrecher verschafften sich demnach durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung und dem Lebensmittelgeschäft und verursachten einen Schaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tathergang und der gemachten Beute wurden aufgenommen. Vor Ort sicherte die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren.

Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe an die Beamten der Polizei Verden gebeten.

Nach Unfall auf der A1: Polizei sucht Fahrer eines silbernen Audi A4

A1/Oyten. Auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück kam es kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit 12.000EUR Schaden, dessen mutmaßlicher Verursacher noch gesucht wird. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes wich nach ersten Erkenntnissen einem unbekannten Fahrer eines Audi auf dem rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich aus, als dieser aus ungeklärter Ursache plötzlich zu nah kam. Der genaue Hergang ist derzeit unklar. Mögliche Zeugen, die den Vorfall gegen 19:20 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf einen silbernen, mutmaßlichen Audi A4 geben können, werden unter 04232/945990 um Hinweise an die Beamten in Langwedel gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Brand in Einfamilienhaus frühzeitig gelöscht - Haus weiter bewohnbar

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen brannte es in einem Einfamilienhaus im Hördorfer Weg. Die Freiwilligen Feuerwehren Osterholz und Scharmbeckstotel waren vor Ort im Löscheinsatz und konnten den Brand im Keller des Hauses löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Eine 54-jährige Bewohnerin hatte das Feuer selbst bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war es im Bereich eines eingeschalteten Ofens und darüber liegender Elektrik im Keller des Hauses zu einem Feuer gekommen. Weitere Schäden im Haus entstanden durch Verrußungen. Der gesamte Schaden liegt im Bereich mehrerer tausend Euro und kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur konkreten Ursache dauern derzeit ebenfalls an.

Mindestens drei Pkw beschädigt

Ritterhude. Unbekannte Täter beschädigten mehrere Pkw in der Kantstraße und verursachten so einen Schaden von mehreren tausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum zwischen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr und dem Vormittag liegen. Ein Ford, ein Skoda und ein VW war in der Nacht am Fahrbahnrand geparkt und das Ziel der Täter. Eine 43-jährige Zeugin hatte den Schaden an den Pkw entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Mögliche Zeugen werden von den Beamten der Polizei Ritterhude unter 04292/990760 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Unfall am Übergang der B74 zum Erntefest

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Hauptstraße (B74) zu einem Unfall zwischen einem Mazda eines 37-jährigen Fahrers mit einem 5-jährigen Kind. Als der 37-jährige die B74 in Fahrtrichtung bremen befuhr, querten Fußgänger in Höhe des Erntefestes Scharmbeckstotel die Fahrbahn. Der 37-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen langsam vor, als der 5-jährige Junge ebenfalls über die Fahrbahn ging und mit dem Pkw kollidierte. Verletzungen des Jungen sind zunächst nicht bekannt geworden. Zur medizinischen Untersuchung wurde der Junge von Rettungskräften dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw ist nach bisherigen Ermittlungen kein Sachschaden entstanden.

