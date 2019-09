Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Stadtgebiet, Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis; Am Samstag, dem 31.08.2019, wurde im Laufe des Abends in der Straße Hohe Leuchte der 19-jährige Fahrzeugführer eines VW-SUV mit Anhänger kontrolliert. Der Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, um die für mehr als 3,5 Tonnen zugelassene Fahrzeugkombination führen zu dürfen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen den Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser die Nutzung zugelassen hatte.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Vollersode, Einbruch in einen Geräteschuppen; In der Nacht von Freitag, dem 30.08.2019, auf Samstag, dem 31.08.2019, wurde im Ortsteil Wallhöfen in der Straße Am Neuenlande eine Tür zu einem Geräteschuppen aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter ein Herren-E-Bike in einem Wert von ca. 3000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hambergen unter der Rufnummer 04793/2386.

Schwanewede, Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Autofahrer; In der Nacht von Samstag, dem 31.08.2019, auf Sonntag, dem 01.09.2019, befuhr im Ortsteil Neuenkirchen ein 24-jähriger Autofahrer die Straße Reiterschanze. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kollidierte er mit seinem Pkw mit einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber durch die Polizei kurz darauf in der Nähe angetroffen werden. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A1, Fahrtrichtung Hamburg, Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln; Am Samstag, dem 31.08.2019, stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 19:30 Uhr während der Kontrolle eines 27-jährigen rumänischen Fahrzeugführers fest, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw geführt hatte. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden weitere Betäubungsmittel sowie eine CO2-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, unaufmerksamer Verkehrsteilnehmer verursacht Unfall; Am Samstag, dem 31.08.2019, konzentrierte sich der Fahrzeugführer eines Sattelzuges anscheinend nicht in erforderlichem Maße auf den Straßenverkehr. Als er eine Trinkflasche zurück auf den Beifahrersitz legen wollte, geriet er mit seinem Fahrzeug infolge kurzer Unachtsamkeit auf den benachbarten Fahrstreifen, wo er mit seinem Sattelzug mit einem Pkw mit Anhänger kollidierte. Durch herabfallende Trümmerteile wurden dann auch noch nachfolgende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall aber glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 21.500,- Euro geschätzt.

