Osterholz vom 31.08.2019

Bereich Verden

Stadtgebiet, Wasserrohrbruch unterspült Straße; Am Freitag, dem 30.08.2019, kam es zu einem Bruch einer Hauptleitung der Verdener Wasserwerke in der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße. Durch die massiv austretenden Wassermengen wurden der vor Ort befindliche Gehweg, sowie Teile der Fahrbahn unterspült. Bereiche der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße wurden bis in die Abendstunden hinein von der Wasserversorgung getrennt, um eine Reparatur der beschädigten Leitung zu ermöglichen.

Kirchlinteln, Brand von Strohballen; In der Nacht von Freitag, dem 31.08.2019, auf Samstag, dem 31.08.2019, kam es im Bereich Ludwigslust aus ungeklärter Ursache zu einem Brand von mehreren hundert auf einem Feld gelagerten Strohballen. Die eingesetzten Ortsfeuerwehren Otersen, Kirchlinteln, Hohenaverbergen und Neddenaverbergen konnten die in Vollbrand befindlichen Ballen nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zeitweise waren bis zu 70 Einsatzkräfte vor Ort. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei Verden zur Brandursache dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Rufnummer 04231/806-212 zu melden.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck, Verkehrsunfall im Einmündungsbereich K11/K9; Am Freitag, dem 30.08.2019, befuhr gegen 09:30 Uhr ein 40-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW zusammen mit zwei weiteren Insassen (3 und 68 Jahre alt) die K9 aus Osterholz-Scharmbeck kommend. Der Fahrzeugführer beabsichtigte, auf der Linksabbiegerspur auf die K11 in Richtung Worpswede abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 28-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Renault, so dass es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw´s kam. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Alle Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 18.000,-EUR.

Lilienthal, Verkehrsunfallflucht; Am Freitag, dem 30.08.2019beabsichtigt gegen 12:30 Uhr eine 13-jährige Schülerin vor dem Schulbus die Worphauser Landstraße zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw, der in Fahrtrichtung Worpswede fuhr, erfasst und zu Boden gestoßen. Nach kurzzeitigem Verlangsamen seiner Fahrt entfernt sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw vom Unfallort. Die Schülerin blieb leicht verletzt zurück. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/9200115 in Verbindung zu setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

