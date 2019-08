Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur: Radfahrer nach Sturz schwerverletzt

Lilienthal (ots)

Am Freitagmittag verletzte sich ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer. Der Mann fuhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremen. Ob er auf dem Radweg oder der Fahrbahn fuhr, ist derzeit unklar. Scheinbar wollte er jedoch vor einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn die Straße von links nach rechts queren. Dabei geriet er nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich mit dem Rad in die Straßenbahnschienen und kam zu Fall, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Eine 25-jährige Fahrerin der Straßenbahn konnte rechtzeitig bremsen, bevor es zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Die Fahrerin und mehrere Insassen versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Mann anschließend in ein Krankenhaus brachten.

