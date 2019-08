Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher ohne Erfolg

Kirchlinteln (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter durch eine Eingangstür gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße ein. Anschließend versuchten die Täter unter erheblichem Kraftaufwand einen Tresor aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ohne Beute mussten die Einbrecher daher ihre Flucht antreten. Dennoch richteten die Täter 3.000EUR Sachschaden an.

Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat vor Ort Spuren gesucht. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern weiter an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten aus Verden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe des Tatortes, die auch vor der Tat aufgefallen sein können.

