POL-VER: Überfall auf Lebensmitteldiscounter - Achimer Polizei sucht nach Zeugen + Verkehrsunfall in der Hamburger Straße + Ladendieb gestellt + Unfall mit hohem Sachschaden

LANDKREIS VERDEN

Überfall auf Lebensmitteldiscounter - Achimer Polizei sucht nach Zeugen

Achim. Am Dienstagabend überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen Lebensmittel-Discounter in der Uphuser Heerstraße. Der Raubüberfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch wenige Kunden im Markt. Die Täter forderten eine 49-jährige Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte einer der Männer die Frau mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und griff sie im weiteren Verlauf auch tätlich an. Als ein 30-jähriger Mitarbeiter des Marktes auf die Situation aufmerksam wurde, wurde auch er bedroht. Die Räuber nahmen das Bargeld an sich und liefen mit der Beute auf den Parkplatz des Marktes. Wie sie von dort aus weiter flüchteten, ist noch unklar. Zeugen fiel in Zusammenhang mit dem Überfall ein älterer, dunkler BMW auf, der kurz nach dem Überfall mit quietschenden Reifen in Richtung Bremen davon gefahren sein soll. Wie viele Personen in dem Auto saßen und ob es sich dabei um die Täter gehandelt haben könnte, ist noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Täter.

Die 49-jährige Kassiererin wurde aufgrund leichter Verletzungen durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Am Tatort sicherte die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen bitten die Beamten der Polizei um Hinweise möglicher Zeugen, die die Tat selbst beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder ein verdächtiger Pkw im Stadtgebiet aufgefallen sind. Insbesondere bittet die Polizei einen Zeugen in einer silbernen Mercedes A-Klasse, der auf dem Parkplatz gewesen sein soll, als die Täter den Markt verließen, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

Verkehrsunfall in der Hamburger Straße

Verden. Am Dienstagabend kam es in der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 60-jähriger Fahrer eines VW scheinbar einen kurz vor dem Kreisel haltenden Mercedes eines 41-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000EUR. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es durch den Unfall nicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ladendieb gestellt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 20-jähriger Ladendieb wurde am Dienstagabend durch zwei 35- und 38-jährige Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße gestellt, nachdem diese nach ersten Erkenntnissen den Diebstahl von Marktware im Wert von fast 70 EUR beobachtet hatten. Bei dem Versuch zu flüchten, verletzte er einen 38-jährigen Mitarbeiter des Marktes leicht. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Unfall mit hohem Sachschaden

Ritterhude. Bei einem Unfall in der Von-Liebig-Straße, Ecke Ihlpohler Heerstraße zwischen zwei Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 30.000EUR. Ein 86-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte von der Von-Liebig-Straße in die Ihlpohler Heerstraße abbiegen und übersah dabei scheinbar einen bevorrechtigten 55-jährigen Fahrer eines Volvo. Bei dem Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Pkw mussten jedoch abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

