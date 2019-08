Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Pkw fährt mehrfach gegen Hauswand

Rastdorf (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ereignete sich am Freitagnachmittag in Rastdorf ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein 87 jähriger Autofahrer fuhr im Fichtenweg mehrfach mit seinem Mercedes 200D gegen das Haus seines Nachbarn und gegen seine eigene Garagenwand. Dadurch entstand an beiden Gebäuden erheblicher Sachschaden. Möglicherweise ist eine Beeinflussung durch Medikamente ursächlich für die fehlende Fahrtauglichkeit des Seniors. Dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Personen kamen nicht zu schaden. /hue

