Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Person mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Bad Bentheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurde der Polizei eine bewaffnete Person am Pariser Platz gemeldet. Die eingesetzten Beamten der Polizei trafen die Person an und brachten diese durch eine laute Ansprache dazu, sich auf den Boden zu legen. Tatsächlich führte der 34 jährige Italiener aus Bad Bentheim eine Waffe mit sich. Es handelte sich jedoch um keine funktionierende Schusswaffe, sondern um eine Schreckschusswaffe. Die Hintergründe sind zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 34 jährige Mann muss sich nun wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten. /hue

