Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

Am Freitagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, kam es im Hülsekrabbenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. In kurzer Abwesenheit der Hauseigentümer brachen bislang unbekannte Täter die Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich zu Zutritt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld und verließen das Haus unerkannt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zur Tatzeit einen silberfarbenen Pkw mit ausländischem Kennzeichen, der auffällig laut gewesen sein soll. Es handelt sich um einen Kleinwagen, der mit drei Personen besetzt war. Zwei davon betraten auch das Grundstück des tatbetroffenen Hauses. Beide werden mit kurzen schwarzen Haaren als südländisch beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen, die dieses oder ein ähnliches Fahrzeug gesehen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05932-72100 mit der Polizei Haren in Verbindung zu setzen. /hue

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell