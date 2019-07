Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Böblingen; Alkoholunfall in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht auf P+R Parkplatz

In Böblingen ereignete sich am Mittwoch zwischen 7:00 und 19:00 Uhr eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Golf, der in der Leibnizstraße auf dem P+R Parkplatz "Goldberg S-Bahn" abgestellt war. An dem geparkten Wagen entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anstatt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500.

Sindelfingen: Auffahrunfall führt zu Führerscheinbeschlagnahme

Eine 44 Jahre alte Frau war am Mittwoch mit einem Mercedes in Sindelfingen stadtauswärts auf der Leonberger Straße unterwegs. Gegen 19:45 Uhr musste sie dort auf Höhe eines Discounters aufgrund eines abbiegenden Autos anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 55-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß, mutmaßlich zu spät und fuhr in das Fahrzeugheck des vor ihm stehenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 44-jährige Fahrerin leichte Verletzungen und an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

