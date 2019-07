Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Aktenschrank entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gelangten unbekannte Täter in der Berliner Straße über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Bürogebäude. Aus einem Aktenraum entwendeten sie einen raumhohen Aktenschrank. Diesen transportierten sie über den Garten auf das Nachbargrundstück. Dort hebelten sie den Schrank auf. Ob etwas daraus entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07032/27080 zu melden.

