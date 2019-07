Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gartengeräte und Werkzeugmaschinen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 06.00 Uhr brachen Unbekannte das Vorhängeschloss am Tor eines Gartengrundstücks an der B10 kurz vor dem Kaiserstein auf und entwendeten von dem Grundstück sämtliche Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Darunter eine Kreissäge, ein Rasenmäher, ein Stromaggregat, eine Flex, ein Akkuschrauber, zwei Motorsägen sowie vier Kompletträder mit Winterreifen und Radkappen von BMW in der Größe 205/55R16. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Telefon 0711/8399020 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell