Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau ins Gesicht geschlagen

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 03:45 Uhr an der Lingener Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein unbekannter Täter soll dabei einer jungen Frau mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben. Der unbekannte ältere Herr war Teil ein vierköpfigen Radfahrgruppe. Er war in Begleitung von drei weiteren älteren Herren.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

