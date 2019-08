Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Moyn-Moyn Festival: Polizei zieht Bilanz - Mehrere motorisierte Festivalbesucher unter Drogeneinfluss

Oyten (ots)

Zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntag fand zum dritten Mal das Moyn Moyn Festival am Backsberg statt. Insgesamt feierten etwa 3500 Personen an diesem Wochenende überwiegend friedlich auf dem Festivalgelände. Lediglich drei Mal mussten Polizeibeamte einschreiten, weil Besucher auf dem Gelände randalierten und mitunter medizinische Hilfe benötigten. Teilweise konnten die Personen nur mit Zwang vom Gelände gebracht werden. Ein 23-jähriger Mann musste sogar die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Rund um das Festival führte die Polizei mit Unterstützung des Zoll Kontrollen der Besucher während der An- und Abreise durch. Während Alkohol am Steuer kein Problem war, stellten die Beamten immerhin in 26 Fällen Anzeichen für einen Drogeneinfluss am Steuer fest. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen, um den genauen Wert der Drogen im Blut zu ermitteln. Ferner wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Weiterfahren durften die Fahrer nicht mehr. In 13 Fällen wurden jeweils geringe Mengen mutmaßlicher Betäubungsmittel sichergestellt. Um welche unterschiedlichen Substanzen es sich im Einzelnen handelt, wird noch geprüft. Gegen die Besitzer wurden Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes dieser Drogen eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 32-jähriger Fahrer eines VW und seine gleichaltrige Beifahrerin angehalten. Wegen Anzeichen eines Drogeneinflusses wurde bei dem Mann ein Urintest durchgeführt, der den Verdacht bestätigte. Im Verlauf der Kontrolle versuchte er, eine geringe Menge mutmaßlicher Drogen vor den Einsatzkräften zu verstecken. Als dies nicht gelang, zerstörte er das Behältnis. Fündig wurden die Beamten dennoch: Zwei noch unbekannte Substanzen wurden im Pkw der beiden 32-Jährigen in geringer Menge gefunden und sichergestellt. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt werden. Auf ihn kommen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen und Besitz von Drogen zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell