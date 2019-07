Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 08 Uhr, einen in der St.-Die-Straße abgestellten weißen Mercedes C-Klasse, indem er an diesem einen Außenspiegel abschlug und den rechten Vorderreifen zerstach. Hierdurch entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Immenstaad am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr zu. Ein 38-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, dies erkannte der nachfolgende 26-Jährige zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Durch den Bremsvorgang zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher eine Verletzung am Fuß zu, an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker musste an der Einmündung in die B 31 verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Körperverletzung im Straßenverkehr

Eine kleine Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr mündete am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 bei Kirchberg in eine tätliche Auseinandersetzung. Eine 75-jährige Radfahrerin überquerte auf Höhe der Einfahrt Kirchberg zusammen mit ihrem 76-jährigen Begleiter die B 31 und übersah hierbei vermutlich einen aus Richtung Immenstaad kommenden und in Richtung Hagnau fahrenden Pkw. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden, musste der Autofahrer eine Vollbremsung einleiten. Darüber zeigte sich ein 19-jähriger Mitfahrer in dem Pkw so verärgert, dass er ausstieg und auf die Radfahrerin sowie ihren Begleiter einschlug. Dies bekam ein zu dem Zeitpunkt auf der Linksabbiegespur in Richtung Kirchberg stehender 29-jähriger Pkw-Lenker mit, er stieg aus und ging auf das Auto zu, in welches sich der 19-Jährige zwischenzeitlich zurückgezogen hatte. Der 29-Jährige schlug eine Scheibe an dem Wagen ein und versetzte dem 19-Jährigen schließlich einen Faustschlag ins Gesicht. Alle Beteiligten wurden durch die Tätlichkeiten lediglich leicht verletzt, die Polizei ermittelt jetzt zu den jeweiligen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten.

Kressbronn

Brandeinsatz

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Feuer auf dem Dach eines Lebensmitteldiscounters in der Argenstraße alarmiert. Wie sich herausstellte, war es im Bereich eines Schaltkastens vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brandausbruch gekommen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Langenargen

Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz in der Friedhofstraße am Montag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 19.15 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten VW Touran gestreift hatte. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Langenargen sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Eriskirch

Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, aus einem in der Blumenstraße unverschlossen abgestellten Fahrzeug den Inhalt einer aufgefundenen Geldbörse. Neben Kreditkarten gelangte der Unbekannte in den Besitz eines geringen Bargeldbetrages. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unverschlossen abgestellte Fahrzeuge stets Anlass für eine Gelegenheitstat bieten können und empfiehlt daher, Pkw immer abzuschließen, auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit. Auch sollten keine Wertsachen im Fahrzeug zurückgelassen werden.

Überlingen

Trunkenheit und Beleidigung

Am späten Dienstagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen im Stadtgebiet auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 49-jährigen Mann deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Die daraufhin in einem Krankenhaus durchgeführte Blutentnahme musste unter Anwendung von Zwang ermöglicht werden, nachdem sich der 49-Jährige vehement gegen die Maßnahme zur Wehr setzte. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Kurz nach 01 Uhr fiel der 49-Jährige einer anderen Streifenwagenbesatzung am Landungsplatz auf, wie er den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger deutlich sichtbar entgegenstreckte. Der Mann wird sich daher nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern zusätzlich wegen Beleidigung zu verantworten haben.

Überlingen

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmittag in der Zeit zwischen 12.30 und 13.00 Uhr einen auf dem Parkplatz vor dem Heimwerkermarkt beim Einkaufszentrum "La Piazza" abgestellten Renault Clio. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, der mutmaßlich mit einem rot lackierten Fahrzeug unterwegs war. Hinweise werden an Tel. 07551/804-0 erbeten.

Frickingen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in einen Imbiss in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Raum und entwendeten daraus einen geringen Bargeldbetrag sowie diverse Speisen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen mehrere Jugendliche, die im unmittelbaren Umfeld des Imbisses von einer Überwachungskamera beobachtet wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Meersburg

Pkw-Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am heutigen Morgen gegen 05.30 Uhr ein auf einem Tankstellengelände in der Stettener Straße abgestellter Pkw in Brand. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Meersburg konnte das Fahrzeug rasch gelöscht werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Meersburg

Unfallflucht

Eine Verkehrsunfallflucht beging der unbekannte Lenker eines schwarzen Mountainbikes am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Unteruhldinger Straße. Den Angaben einer 72-jährigen Fahrradfahrerin zufolge sei diese stadteinwärts fahrend von dem Unbekannten in Höhe einer Gaststätte nahe des Fähranlegers überholt worden. Hierbei habe der Radler die Frau mit dem Lenker gestreift, sodass sie die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zuzog. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe daraufhin zwar kurz angehalten, der 72-Jährigen aber lediglich diverse Vorwürfe gemacht und sei dann ohne Austausch der Personalien davon gefahren. Die Frau wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, an ihrem Fahrrad entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Schaden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können. Der Mann sei etwa 170 cm groß und korpulent gewesen, er hatte lichtes graues Haar und trug ein graues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise werden an Tel. 07551/804-0 erbeten.

Meersburg

Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 11.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Abfahrt der B 33 von der B 31 beim Sabaknoten ereignet hat. Ein 72-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Abfahrt der B 33 in Richtung Stetten und bog nach rechts in den Egelseeweg ab. Der nachfolgende 41-jährige Fahrer eines Autotransporters bremste daraufhin seinen Sattelzug ab. Dies bemerkte eine hinter dem Transporter fahrende 33-jährige Autofahrerin zu spät und prallte hinten auf den Lkw. Hierdurch erlitten sowohl die 33-Jährige als auch ihr auf der Rückbank mitfahrender Sohn leichte Verletzungen und wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein auf dem Lkw transportierter neuwertiger Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, hier liegt der Schaden geschätzt bei etwa 5.000 Euro.

Markdorf-Leimbach

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und drei beschädigte Pkw mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 33 in Markdorf-Leimbach. Ein 68-jähriger Pkw-Lenker musste an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten, eine nachfolgende 41-jährige Autofahrerin hielt ebenfalls rechtzeitig an. Der dahinter befindliche 49-jährige Pkw-Lenker erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Wagen der 41-Jährigen auf und schob diesen noch auf das Fahrzeug des 68-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell