Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Reifendiebstahl: Täter gesucht + Brand frühzeitig gelöscht + 70-Jähriger fährt in abgesperrte Baustelle und verunfallt + Ermittlungen zum Brand in einer Scheune aufgenommen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Nach Reifendiebstahl: Täter gesucht

Achim. Zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochmorgen stahlen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines Audi, der in der Lerchenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Sie bockten das Auto vermutlich auf, um an die Reifen und Felgen zu gelangen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute und hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die ermittelnden Beamten in Achim gebeten.

Brand frühzeitig gelöscht

Achim. In einem Büroraum einer Tankstelle in der Bremer Straße kam es am späten Mittwochnachmittag nach bisherigen Ermittlungen zu einem Brand an einem Mülleimer und technischen Bürogeräten. Eine 29-jährige Mitarbeiterin konnte den Brand nach ersten Erkenntnissen rechtzeitig löschen, bevor ein Übergriff auf das Gebäude stattfand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Achim war bei dem Feuer ebenfalls im Einsatz und stellte sicher, dass der Brand nicht erneut ausbrechen konnte. Der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Achim könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.

70-Jähriger fährt in abgesperrte Baustelle und verunfallt

Langwedel. Am Mittwochnachmittag kam es in einer Baustelle auf der A27 kurz vor der Anschlussstelle Langwedel in Fahrtrichtung Walsrode zu einem Unfall eines 70-jährigen Fahrers in einem VW Crafter mit Anhänger. Der Mann war aus ungeklärter Ursache von der eigentlichen, einspurigen Fahrbahn in die abgetrennte Baustelle gefahren. Dort fuhr er über eine abgefräste Bodenwelle mit einem Absatz, wodurch der Anhänger vom Pkw absprang und in die Mittelschutzplanke prallte. Glücklicherweise wurde niemand durch den wegschleudernden Anhänger verletzt. Während der Hänger nach ersten Erkenntnissen keinen Schaden davontrug, beträgt der Schaden an der Schutzplanke mehr als 1.000EUR. Die Autobahnpolizei in Langwedel hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles aufgenommen. Auf den 70-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ermittlungen zum Brand in einer Scheune aufgenommen

Worpswede. Am frühen Mittwochmorgen gerieten Heu- und Stroballen in einer Scheune in der Südweder Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein 40-jähriger Zeuge konnte den Brand weitestgehend ablöschen. Die Freiwilligen Feuerwehren Schlußdorf, Waakhausen und Worpswede löschten vor Ort, insbesondere am Dach der Scheune, nach. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei Osterholz hat die Ermittlugen zur Ursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen an die Beamten in Osterholz gebeten.

30-Jähriger verunfallt unter Alkohol am Steuer

Hambergen. In der Nacht zu Donnerstag kam ein 30-jähriger Fahrer eines BMW gegen 00:20 Uhr in der Wesermünder Straße in Fahrtrichtung Lübberstedt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum, bevor er anschließend mittig auf der Straße zum Stehen kam. Die Freiwillige Feuerwehr Hambergen war ebenfalls im Einsatz und reinigte aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn.

Nach einem gesamten Unfallsachschaden von etwa 10.000EUR, musste der BMW abgeschleppt werden. Der 30-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als 2 Promille Alkohol in der Atemluft ergeben. Eine entnommene Blutprobe wird nun auf den genauen Wert untersucht.

Der Führerschein des 30-Jährigen wurde einbehalten. Ferner kommt auf ihn nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell